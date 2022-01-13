Песков: введение ограничений с QR-кодами для подростков не рассматривается

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Возможность введения в России на фоне пандемии ограничений с QR-кодами для подростков пока не рассматривается. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, [такая возможность] не рассматривается", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации.

Представитель Кремля также уточнил, что президент России Владимир Путин не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от коронавируса.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе двенадцати детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата - повышенная температура. Ожидается, что добровольная вакцинация подростков "Спутником М" может начаться на следующей неделе.