На Крымском мосту водителям рекомендуют снижать скорость до 40 км/ч из-за снегопада

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Рекомендации о снижении скорости до 40 км/час введены для проезда по Крымскому мосту из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"На Крымском мосту, как в сторону Краснодарского края, так и в сторону Республики Крым, в настоящее время введены рекомендации о снижении скорости до 40 км/ч. Причина данных рекомендаций - сильный снегопад", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что информация об ограничениях автоматически выводится на информационные экраны.

Ранее сообщалось, что число муниципалитетов в Краснодарском крае, где из-за непогоды введен режим повышенной готовности, увеличилось до 31. На трассах в Темрюкском районе и в районе Горячего Ключа были развернуты два мобильных пункта обогрева. Накануне из-за снегопада была приостановлена работа аэропорта в Краснодаре, по данным на 03:00 четверга аэропорт возобновил работу. В регионе действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, выпадению снега в Сочи, подъему уровня рек, сильным осадкам. В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500-1 000 метров.