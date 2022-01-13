В Приамурье развернут кол-центры для диагностики заражения штаммом "омикрон"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил развернуть кол-центры для своевременной диагностики заболеваний новым штаммом "омикрон". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По поручению губернатора, кол-центры нужно развернуть в течение двух недель.

"Кол-центр по коронавирусу нужно развернуть максимум за две недели. Среди задач кол-центра - вызов врача на дом, обзвон амбулаторных больных, получение ежедневных данных по пациентам, анализ этих данных и выборка пациентов, которым необходим повторный приезд врача, передача этих данных в поликлиники", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, основная цель - централизация всех кол-центров города для того, чтобы разгрузить поликлиники и сконцентрировать медперсонал на оказании медицинской помощи. "Когда такой кол-центр заработает, мы сможем организовать взаимосвязь детских и взрослых поликлиник, связать их в одну информационную систему. Так будет проще работать по обследованию контактных лиц в семейных очагах", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" на Дальнем Востоке. Штамм выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции.