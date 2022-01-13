Власти попросили предприятия в Томске снизить вредные выбросы из-за метеоусловий

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующий накоплению вредных веществ в атмосфере, объявлен в Томске. Власти Томской области просят предприятия города максимально снизить выбросы в связи с метеопрогнозом, сообщили в четверг в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации региона.

Ранее жители Томска сообщали в социальных сетях о появлении дымки и запаха гари в городе.

"Томский ЦГМС - филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" в период с 13 по 14 января предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ первой степени), способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере Томска. Предприятия Томска просят максимально снизить выбросы в атмосферу в связи с неблагоприятным метеопрогнозом", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном гидрометцентре, режим на территории города объявлен из-за антициклона на фоне слабого ветра, он не дает рассеяться выбросам от предприятий.

Как сообщила агентству сотрудница областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Анжелика Яник, в последний раз режим НМУ вводился в Томске в октябре прошлого года, до этого подобных метеоусловий не наблюдалось на протяжении нескольких лет. По ее словам, режим затронет порядка 30 предприятий в Томске, каждое из них будет следовать своим инструкциям при объявлении НМУ.

"Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции", - предупредили население в мэрии Томска.