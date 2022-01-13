В Петербурге прогнозируют "европейский сценарий" распространения "омикрона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Ситуация с распространением "омикрона" в Санкт-Петербурге будет развиваться так же, как в Западной Европе, власти города начали подготовку системы здравоохранения к возможному увеличению числа пациентов. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Глядя на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и генотипа "омикрон" в странах Западной Европы, я не нахожу никаких оснований думать, что такая ситуация не будет развиваться и в Российской Федерации, и, в частности, в Санкт-Петербурге - как крупном густонаселенном мегаполисе. Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом "омикрон". Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Лисовец отметил, что сейчас ведется работа по повышению эффективности амбулаторного звена. Обсуждаются вопросы доукомплектования штатов поликлиник: на работу туда будут привлекаться ординаторы и специалисты федеральных медучреждений, не задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Власти города планируют увеличить штаты кол-центров, усилить единую справочную службу по вопросам коронавирусной инфекции и выделить дополнительный автотранспорт. "Это все те меры, которые могут повлиять на доступность и повысить качество медицинской помощи", - сообщил председатель комитета.

Ранее сообщалось, что более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе, 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма. Как заявлял глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, омикрон-штамм быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

По последним данным, в Петербурге выявили 870 526 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 816 693 человека (2 614 за сутки), умерли 28 811 (58 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 839 случаев заражения.