Проценко заявил, что отдал бы "кусочек себя" для окончания пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" намного быстрее распространяется, чем "дельта". Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что отдал бы "кусочек себя", чтобы эта волна была последней.

Как он сообщил журналистам на Гайдаровском форуме, по результатам наблюдения коллег, пациенты с "омикроном" болеют не слишком тяжело, случаев стремительного ухудшения состояния как с "дельтой" меньше.

"Но расслабляться не надо, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше у "омикрона" нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски. <...> Я бы отдал кусочек себя, чтобы эта волна была последней", - добавил Проценко.

Он также отметил, что рассуждать о количестве больных с "омикроном" в Москве не принципиально. По предыдущему опыту распространения вируса очевидно, что ни Россия, ни Москва не избежит нового штамма, поэтому подготовка системы здравоохранения началась еще до нового года. Все врачи готовы, койки развернуты.

"Мы при "дельте" увидели, как ковид касается детей. За это время московская команда провела добровольное исследование, и мы увидели, что наша базисная вакцина безопасна и эффективна для детей. Поэтому я думаю, что это единственный современный путь (борьбы с вирусами - прим. ТАСС) теперь, в том числе и для подростков", - сообщил ТАСС Проценко в кулуарах форума.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.