В Петрозаводске приостановили диспансеризацию в связи с новой волной пандемии

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. В медучреждениях Петрозаводска и Прионежского района для подготовки системы здравоохранения к новой волне пандемии коронавируса, вызванной штаммом "омикрон", приостановили плановую диспансеризацию населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

"В рамках подготовки к ухудшению эпидобстановки Минздрав Карелии принял решение приостановить в Петрозаводске и Прионежском районе плановую диспансеризацию населения, за исключением углубленной диспансеризации, что позволит улучшить доступность первичной медицинской помощи во время подъема заболеваемости ковидом для населения", - рассказали в ведомстве, уточнив, что углубленную диспансеризацию проходят те, кто уже перенес инфекцию.

В регионе ожидают новый подъем заболеваемости ковидом к концу января. Как отметила замминистра здравоохранения региона Галина Матвеева, в республике также началась массовая ревакцинация от коронавируса всего медицинского персонала. Кроме того, все службы будут усилены за счет привлечения волонтеров и студентов республиканского медицинского колледжа.

"Будет значительно увеличено количество лиц, принимающих звонки от населения по горячей линии "122" и в кол-центрах поликлиник. Увеличим количество единиц автотранспорта, задействованного в оказании медицинской помощи в амбулаторном звене. Сформирован дополнительный резерв кадров в медицинских организациях. Также формируется дополнительный резерв лекарственных средств в стационарах для лечения ковидных больных, - добавила собеседница агентства.

В Карелии первый случай заражения штаммом "омикрон" зафиксировали 2 января: его выявили у женщины, которая приехала из Франции. Кроме того, в республике опасаются, что новая волна пандемии может привести к росту заболеваемости среди детей и подростков, поэтому уже в декабре 2021 года было принято решение привести в режим повышенной готовности детские больницы и поликлиники.

Всего за время пандемии, по данным местных властей, выявили 91 759 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 182 человека. Из них не привиты от COVID-19 - 169. Проходят лечение в стационарах на сегодня 596 пациентов, доля свободных коек составляет 29,5%. Выздоровели за все время 87 449 человек, умерли - 1 244. Доля вакцинированных от коронавируса в регионе достигает 58% от всего взрослого населения (72,5% от плана).