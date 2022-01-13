Развожаев: ковид-ограничения не отразились на росте турпотока в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Более 650 тыс. туристов посетили Севастополь в 2021 году, введенные из-за пандемии ограничения не отразились на темпах роста туристического потока, сообщил на Гайдаровском форуме губернатор города Михаил Развожаев.

"Несмотря на ковид и все ограничения, мы растем более 10% в год по турпотоку. Несмотря на все сложности прошлого года, более 650 тыс. туристов приехали в Севастополь", - сказал Развожаев.

Губернатор отметил, что город с экскурсиями в 2021 году посетили более 2 млн человек, уточнив, что эти туристы не останавливались в севастопольских отелях.

Развитие аквакультуры

Он также сообщил, что более 560 участков для развития аквакультуры сформировано в Севастополе.

"Важное направление - это аквакультура. У нас сейчас уже более 10 мидийно-устричных хозяйств, которые активно развиваются, получают поддержку. Сейчас мы как раз сформировали 565 га участков прибрежных, где аквакультура развивается. Почти 400 из них уже передано предприятиям аквакультуры", - сказал Развожаев.

Он добавил, что предприятия уже активно завоевывают рынок. "Черноморская устрица по вкусовым качествам, как отмечают эксперты, выше средиземноморской, потому что соленость моря ниже, и устрица вырастает с особым вкусом, который эксперты ценят как высокий. Сегодня эта продукция выращивается и активно поставляется в рестораны", - отметил губернатор.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.