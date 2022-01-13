Бастрыкин заявил, что блогеры должны нести ответственность наравне со СМИ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в отдельных спекулятивных публикациях о работе правоохранительной системы информация нередко подается однобоко или даже недостоверно.

"На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования. В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени", - добавил он.