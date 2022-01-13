Омикрон-штамм коронавируса выявлен в 30 странах Африки

"В многочисленных африканских странах омикрон-штамм стал доминировать над вариантом "дельта", - заявил он на посвященном распространению COVID-19 в Африке брифинге, который транслировался на портале организации. - Коронавирусная инфекция, вызываемая омикрон-штаммом, быстро распространяется на континенте".

Гейе сообщил, что за последнюю неделю смертность от COVID-19 в Африке увеличилась на 64% по сравнению с предыдущей семидневкой. "Причина роста смертности заключается в том, что болеют люди из групп высокого риска, иммунная система которых ослаблена другими болезнями, - отметил он. - Однако количество смертельных случаев, которые зафиксированы в ходе нынешней, четвертой, волны пандемии коронавируса, меньше, чем на тот же момент предыдущих волн".

Одной из наиболее острых проблем в борьбе с пандемией на континенте являются низкие темпы вакцинации населения от коронавируса, заявил Гейе. "Только 10% населения Африки вакцинировано на текущий день по сравнению с 50% в остальном мире, - отметил он. - Только семь африканских стран достигли поставленной ВОЗ цели вакцинировать от коронавируса к декабрю 2021 года 40% населения". Специалист добавил, что проблемы вакцинации в Африке обусловлены не столько поставками препаратов, сколько недостатками систем охвата населения и доставки вакцин на места. При этом Гейе предупредил, что отставание вакцинации населения в Африке создает угрозу для здравоохранения во всем мире.