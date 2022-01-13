Новосибирские власти намерены на 30% увеличить мощности кол-центров в связи с "омикроном"

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены на 30% увеличить существующие мощности кол-центров для приема звонков от жителей и проведения первичных медицинских консультаций в связи с ожидающимся ростом заболеваемости COVID-19 из-за штамма "омикрон". Об этом в четверг на Гайдаровском форуме сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Мы понимаем, что в связи с "омикроном" ситуация может развиваться совершенно по-другому, с понедельника на заседаниях оперативного штаба и совещаниях под моим председательством даны поручения развивать дополнительные мощности кол-центров, вести переговоры с колледжем и медуниверситетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов: стоматологов и психологов", - сказал он.

По его словам, к началу пятой волны мощности кол-центров необходимо увеличить минимум на 30%.

Травников отметил, что это позволит создать дополнительные рабочие места и каналы связи. По словам губернатора, успешное прохождение предыдущих волн пандемии обеспечили региону, в первую очередь, высокие объемы тестирования.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года. По данным оперативного штаба, на утро 13 января в регионе зарегистрировано 98 154 случая коронавируса (плюс 251 за сутки), в том числе - у 11 239 детей. 68 789 пациентов выписаны с выздоровлением (плюс 315 за сутки).

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.