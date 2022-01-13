Средний возраст материнства в РФ за последние 10 лет увеличился до 29 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, из-за этого в том числе снижается число рождений. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений", - сказал он на сессии "Стратегия социального развития России: среднесрочные приоритеты".

Он отметил, что такие же тренды наблюдаются и в западных странах.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.