Путепровод по Ленинградскому шоссе на пересечении с путями ОЖД реконструируют к 2025 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Путепровод по Ленинградскому шоссе на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги (ОЖД) реконструируют. Работы планируется выполнить в течение трех лет, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Мы подвели итоги конкурса, определили генеральную подрядную организацию и приступаем к проектированию и строительству путепровода на пересечении Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе в районе 24-25 км. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу все работы по реконструкции на данном участке Ленинградского шоссе выполнить в течение трех лет", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе департамента строительства, подведомственное ему ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" подвело итоги открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участник, занявший первое место, - АО "Дороги и мосты".

"Суммарно предстоит построить и реконструировать более 5,5 км дорог, в том числе два путепровода: путепровод на основном ходу Ленинградского шоссе на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги - 540 м; путепровод на пересечении Ленинградского шоссе с Международным шоссе - 210 м. Ленинградское шоссе будет реконструировано на протяжении почти 1,5 км, будет иметь по четыре полосы движения в каждом направлении. Предстоит оборудовать переходно-скоростные полосы, заездные карманы и остановочные пункты для наземного городского пассажирского транспорта", - заключили в департаменте.