В Тамбовской области разработают единый дизайн-код для городских пространств

ТАМБОВ, 13 января. /ТАСС/. Перечень лучших дизайнерских решений для городских пространств впервые разработают для всех муниципалитетов Тамбовской области. Об этом в четверг сообщил врио главы администрации региона Максим Егоров.

"У нас будет [разработан] областной дизайн-код. <…> В этом же формате должны быть [созданы] дизайн-коды каждого города, муниципального образования или района с учетом их собственной идентичности, потому что у нас каждый район прекрасен по-своему, в каждом есть своя изюминка, которую мы должны сохранять и, конечно, помнить свою историю", - сообщил Егоров на встрече с представителями ведущих СМИ региона, приуроченной ко Дню российской печати.

Он отметил, что первым шагом по улучшению облика городских улиц стала борьба с рекламными перетяжками и информационными конструкциями в Тамбове, к которой приступили в 2021 году. Такая же работа в ближайшее время будет проводиться и в других муниципалитетах области. Особое внимание намерены уделить историческим зданиям, многие из которых сегодня завешаны рекламой, не позволяющей увидеть красоту старинных зданий.