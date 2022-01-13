Охват населения Курской области тестированием на коронавирус увеличится на 30%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Охват населения Курской области тестированием на коронавирус увеличится более, чем на 30% за счет введения экспресс-тестирования при вызове скорой помощи на дом, сообщил в четверг на сессии Гайдаровского форума губернатор региона Роман Старовойт.

"Если говорить про вчерашний день, у нас 306 тестирований [на коронавирус] на 100 тыс. населения, и мы планируем в ближайшее время нарастить этот показатель. Закрепили решение дополнительно выделить средства из регионального бюджета на экспресс-тестирование, которое будет проводиться нашей службой скорой медицинской помощи. Сегодня эти исследования уже начали проводиться, мы таким образом поднимем уровень тестирования до 400 на 100 тыс. населения как минимум", - сказал Старовойт.

По словам Старовойта, медики скорой помощи будут проводить экспресс-тестирование на наличие коронавируса для пациента и всех, кто проживает с ним в одном доме. На эти цели из регионального бюджета выделили 29 млн рублей. Как отметил на сессии форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко, Курская область является одним из регионов, где на сегодняшний день один из максимальных уровней охвата населения тестированием на коронавирус.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.