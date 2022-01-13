Липецкий губернатор предложил запустить федеральный проект для вакцинации пожилых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил запустить федеральную компанию для большего привлечения к вакцинации от ковида людей старше 65 лет. Для этого надо через структуры пенсионного фонда и социальной защиты создать адресную рассылку с указанием мнения авторитетных для пожилых людей медиков, телеведущих, сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в четверг на сессии Гайдаровского форума.

"[Привлечь силы] пенсионного фонда и соцзащиты - сделать адресную рассылку, но с указанием авторитетов для людей пожилого возраста. К примеру, они смотрят наших известных докторов, которые ведут программы по телевидению, рассказывают про разные заболевания. И если кто-то из таких больших авторитетов для людей <...> напишет [о важности прививки от ковида] простым языком, и сделать рассылку через базу, то, возможно, эта часть населения пойдет", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что в Липецкой области введена обязательная вакцинация для пожилых людей, но она не работает без "жесткого администрирования", поэтому в регионе отмечается спад желающих вакцинироваться. "Мы начали готовиться к тому, что помимо разъяснительной большой работы в случае, когда мы увидим пик [заболеваемости], придется жестко администрировать со всеми органами. <...> Придется, если у нас не будет другого инструмента. Поэтому лучше начать федеральную кампанию, через федеральные средства, с теми, кого они знают, уважают, кому верят и доверяют", - сказал он.

Идею Артамонова на сессии поддержал губернатор Курской области Роман Старовойт, отметивший роль авторитетных медиков в привлечении людей к вакцинации от ковида. "Мы не в полной мере смогли найти доступные методы по вакцинации, и здесь все инструменты, которые предлагает коллега, безусловно, надо применять. Что мы увидели, особенно, на селе: слово фельдшера или принимающего врача является ключевым, <...> есть сельсовет, в ФАП большой авторитет фельдшера для всех жителей - и [в итоге] 100% вакцинации", - сказал Старовойт.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.