Дочка "Газпрома" в ЯНАО вводит двухнедельную обсервацию для вахтовиков

ТАСС, 13 января. "Газпром добыча Ямбург" - дочернее предприятие "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе - вводит с 1 февраля двухнедельную обсервацию для вахтовиков, чей прививочный сертификат получен более семи месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Решение принято штабом по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО "Газпром добыча Ямбург". <...> Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании", - говорится в сообщении.

С начала пандемии на Ямале выявили более 62,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет составляет более 63%. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию части населения и обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет. В регионе запретили зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общепита по ночам, ввели QR-коды, режим повышенной готовности продлили до 31 марта.