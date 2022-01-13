Южная Корея первой в Азии начнет использовать таблетки Pfizer от COVID-19

ТАСС, 13 января. Южная Корея станет первой азиатской страной, которая начнет широко применять таблетки компании Pfizer при лечении от ковида на фоне критической ситуации с распространением нового штамма "омикрон". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Из-за чрезвычайно высокой степени распространения омикрон-штамма, лекарство должно сыграть значимую роль в сдерживании роста числа инфицированных коронавирусом", - сказал сотрудник Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Ким Ги Нам.

Сообщается, что около 630 тыс. таблеток Paxlovid, изготовленных американской компанией, уже доставлены в 280 аптек и 90 лечебных центров Южной Кореи. Этого количества достаточно для лечения 21 тыс. потенциальных пациентов.

Как отмечает агентство, лекарство будет доступно для более чем 1 тыс. человек в день как для заболевших, так и для тех, кто находится в зоне риска. Речь идет прежде всего о гражданах в возрасте старше 65 лет, а также лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Ожидается, что следующая партия лекарства в количестве 300 тыс. таблеток, рассчитанных на 10 тыс. человек, будет доставлена в Южную Корею в конце января.

С начала пандемии в Республике Корея зафиксировано 679 030 случаев заражения COVID-19, погибло 6 210 человек. Страна занимает 59-е место в международном рейтинге по количеству зараженных этим вирусом. По данным KDCA, почти 90% взрослого населения страны прошли полную вакцинацию, 55% сделали бустерную прививку.