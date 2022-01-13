В Самарской области после утечки восстановили теплоснабжение у более 2,6 тыс. жителей

САМАРА, 13 января. /ТАСС/. Ремонтные работы завершены на трубопроводе в Жигулевске в Самарской области, где ранее из-за утечки без тепла остались более 2,6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"Теплоснабжение восстановлено в 14:50", - говорится в сообщении.

Утечка произошла в 10:45 на трубопроводе теплоснабжения диаметром 273 мм в Жигулевске на улице Гидростроителей, 6. На время ремонта без тепла оставались 2 609 человек, включая почти 400 детей. Предполагалось, что аварию устранят до 17:00 13 января.