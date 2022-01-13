Суд по иску Минюста ликвидировал организацию "Штаб татар Москвы"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию "Штаб татар Москвы" по иску Минюста РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Суд удовлетворил иск Минюста с требованием ликвидировать региональную общественную организацию "Центр национального развития "Штаб татар в Москве", - сказали в суде.

В самой организации утверждают, что, по мнению Минюста, цели организации не соответствуют ее уставу, и поэтому ведомство вышло в суд с иском о ее ликвидации.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте организации, она была создана в 1997 году с целью "сохранения татарской культуры и татарского языка, а также продвижения татарстанских кадров в Москве". В объединении состоят порядка 12 тысяч участников, действуют молодежные кружки, объединение предпринимателей татарского происхождения, офицеров, медработников.