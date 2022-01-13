Отделение экстренной медицинской помощи института Джанелидзе в Петербурге сдадут в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе планирует завершить строительство центра экстренной медицинской помощи в декабре 2022 года, в течение ближайших трех лет также построят клинико-диагностический центр. Об этом рассказал директор НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадим Мануковский на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в четверг.

"В институте идет достаточно серьезное строительство, в этом году мы должны сдать отделение экстренной медицинской помощи. Это огромный центр на 24 тыс. м, который будет оснащен самым современным оборудованием с четырьмя реанимациями, семью операционными гибридными с МРТ и КТ. В этом году ожидается еще планирование и проектирование клинико-диагностического центра, который будет размещен рядом с институтом. Центр экстренной медицины будет сдаваться в декабре текущего года, остальное пока в планах, но надеюсь, что в течение трех лет завершится строительство клинико-диагностического центра", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Мануковского, после завершения всех центров порядка 40-45 тыс. людей будут лечиться стационарно, а остальные смогут получать медицинскую помощь амбулаторно в клинико-диагностическом центре. Туда также переедет травматологический пункт, будет развернуто строительство отдельной подстанции скорой медицинской помощи. Клинико-диагностический центр будет занимать площадь около 26 тыс. кв. м, на его строительство планируется выделить около 6,5 млрд рублей. Кроме того, в 2023 году планируется строительство еще одного клинического отделения, ремонт фасадов института, строительство бактериологической лаборатории за 230 млн рублей. Новый корпус совместят с основной башней института, где также планируется ремонт двух этажей.

Директор НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе добавил, что в 2021 году в институте лечение получили более 84 тыс. человек по неинфекционному профилю, около 40 тыс. из них лечились стационарно, остальные - в амбулаторном режиме.

В 2022 году многопрофильному медицинскому центру исполняется 90 лет. Коллектив больницы составляют 2 047 сотрудников. Институт является мультидисциплинарным учреждением, где представлены разнообразные направления, среди них ожоговый центр, вертебрологическая помощь, травматология, психиатрия, токсикологическая помощь, реаниматологическая (113 коек реанимации), патологоанатомическое отделение и отделение судебной медицины. Здесь проводится множество мультидисциплинарных исследований, среди них - изучение человеческого тела при онкологических поражениях, генетические исследования по лечению сепсиса, также в институте выращивают различные ткани, кожу, печень и проводят исследования совместно с институтом Г.И. Турнера.