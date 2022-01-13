В Магнитогорске участникам крещенского купания потребуется предъявить QR-код о вакцинации

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Участники крещенского купания в Магнитогорске должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, чтобы попасть в спортивный клуб, на территории которого находятся купели. Информацию об этом подтвердили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Как сообщил представитель спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск", введение проверки QR-кодов для участников купаний обусловлено местом проведения мероприятия. <…> Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск", а вход в спортивные клубы, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием, данная мера призвана обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе", - говорится в сообщении.

По официальным данным, всего в Челябинской области подтвержден 151 061 случай заражения коронавирусом (плюс 222 новых подтверждения к 12 января). Всего 141 524 пациента выздоровели и выписаны из больницы. Продолжают лечение 1 862 человека.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.