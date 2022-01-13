Власти Татарстана выбрали берег реки Казанки местом для новой Соборной мечети в Казани

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Место для строительства новой Соборной мечети в Казани определено властями Татарстана. Ее хотят построить на противоположном от кремля берегу реки Казанка, сообщил ТАСС президент республики Рустам Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

"[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти", - сказал Минниханов.

Закладка камня Соборной мечети вошла в утвержденный план празднования Года 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Руководство Татарстана ранее планировало провести международный конкурс на проект будущей соборной мечети в Казани. Предполагается, что здание должно вмещать около 10 тыс. верующих.