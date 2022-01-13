Метели, снег и небольшое потепление ожидаются в регионах Урала в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Небольшое потепление ожидается в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Прогнозируются метели, снег и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах в четверг.

"[В Свердловской области 14 января] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха ночью минус 10 - минус 15, при прояснении до минус 20, днем - минус 6 - минус 11, местами порывы ветра до 15-18 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К воскресенью на севере региона похолодает в дневные часы до минус 13 - минус 18, порывы ветра прогнозируются до 18 м/с.

В Курганской области к воскресенью потеплеет до минус 1 - минус 6 градусов в дневные часы с минус 13 - минус 18 в пятницу, возможны порывы ветра до 18 м/с. Умеренный снег и гололедица ожидаются в Челябинской области, к воскресенью потеплеет ночью с минус 20 - минус 25 до минус 8 - минус 13. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе 13 января столбики термометров опустились до отметки в минус 27 градусов, были отменены школьные занятия для учащихся младших классов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в выходные ожидается небольшой снег и метель, ночные температуры поднимутся с минус 22 до минус 7 к воскресенью. В Югре в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до минус 24 градусов в субботу, возможен снег, к воскресенью незначительно потеплеет до минус 17 - минус 22 при прояснении. Метели в отдельных районах и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), температура воздуха в ночные часы составит минус 13 - минус 18, в дневные - минус 6 - минус 11 градусов.