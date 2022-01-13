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Гайдаровский форум

Махонин сообщил, что больше половины жителей Пермского края недовольны оказанием медпомощи

По мнению главы региона, исправить ситуацию поможет развитие первичного звена здравоохранения, также он считает, что стоит уделить особое внимание подготовке кадров

ТАСС, 13 января. Свыше половины населения Пермского края, согласно опросам, недовольны медицинским обслуживанием. Улучшить ситуацию можно будет с помощью развития первичного звена здравоохранения, а также через подготовку кадров, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе дискуссии "Переосмысление национальной системы здравоохранения" в рамках Гайдаровского форума в четверг.

"Наши опросы общественного мнения показывают, что среди всех проблематик, среди которых и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и прочее, жители Пермского края говорят о проблематике, связанной с медицинским обслуживанием. Недовольные или преимущественно недовольные - около 50-60% опрошенных жителей. Это означает, что это сфера, на которую нам всем нужно уделять самое пристальное внимание. И сегодняшняя дискуссия, я надеюсь, даст возможность нащупать решения, которые позволят снизить процент недовольного населения", - сказал губернатор.

Махонин добавил, что нужно особое внимание уделять подготовке кадров, в частности, он предложил внедрить для практикующих фельдшеров сокращенную программу повышения квалификации. Сейчас средний медперсонал обязан проходить полный курс обучения.

Также в регионе реализуются региональные проекты для помощи медицинским кадрам. Так, до 2 млн рублей на улучшение жилищных условий получают врачи, которые переезжают в районы с самым высоким кадровым дефицитом. В Перми среднему медперсоналу компенсируется 10 тыс. рублей на аренду жилья. "В прошлом году мы запустили пять медицинских классов в средних образовательных школах и будем каждый год по пять классов открывать. Понятно, что не все школьники из этих классов пойдут в медицину, но история красивая и достигается популяризация профессии", - добавил Махонин.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский согласился, что нужно инвестировать в медицинские кадры. "70-80% средств ОМС - зарплата медиков. Основное, на что тратятся средства ОМС, это зарплата медиков, которая должна быть достойна их труду и вкладу", - сказал Зеленский.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий НиколаевичГайдаровский форум
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