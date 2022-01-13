Махонин сообщил, что больше половины жителей Пермского края недовольны оказанием медпомощи

ТАСС, 13 января. Свыше половины населения Пермского края, согласно опросам, недовольны медицинским обслуживанием. Улучшить ситуацию можно будет с помощью развития первичного звена здравоохранения, а также через подготовку кадров, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе дискуссии "Переосмысление национальной системы здравоохранения" в рамках Гайдаровского форума в четверг.

"Наши опросы общественного мнения показывают, что среди всех проблематик, среди которых и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и прочее, жители Пермского края говорят о проблематике, связанной с медицинским обслуживанием. Недовольные или преимущественно недовольные - около 50-60% опрошенных жителей. Это означает, что это сфера, на которую нам всем нужно уделять самое пристальное внимание. И сегодняшняя дискуссия, я надеюсь, даст возможность нащупать решения, которые позволят снизить процент недовольного населения", - сказал губернатор.

Махонин добавил, что нужно особое внимание уделять подготовке кадров, в частности, он предложил внедрить для практикующих фельдшеров сокращенную программу повышения квалификации. Сейчас средний медперсонал обязан проходить полный курс обучения.

Также в регионе реализуются региональные проекты для помощи медицинским кадрам. Так, до 2 млн рублей на улучшение жилищных условий получают врачи, которые переезжают в районы с самым высоким кадровым дефицитом. В Перми среднему медперсоналу компенсируется 10 тыс. рублей на аренду жилья. "В прошлом году мы запустили пять медицинских классов в средних образовательных школах и будем каждый год по пять классов открывать. Понятно, что не все школьники из этих классов пойдут в медицину, но история красивая и достигается популяризация профессии", - добавил Махонин.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский согласился, что нужно инвестировать в медицинские кадры. "70-80% средств ОМС - зарплата медиков. Основное, на что тратятся средства ОМС, это зарплата медиков, которая должна быть достойна их труду и вкладу", - сказал Зеленский.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.