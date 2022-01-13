Сильный снегопад в Москве продлится до вечера 14 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который продлится до вечера пятницы. Высота снежного покрова может увеличится на 10 см, сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, снегопад продлится до 21:00 пятницы, его [снежного покрова] прирост может составить до 10 см, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в 16:00 коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будут повторять по мере выпадения осадков.

"Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - сказал Бирюков.

Также глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в пятницу утром начнутся мероприятия по очистке от снега и наледи крыш, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Заммэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.