В Вологодской области выявили штамм "омикрон"

ВОЛОГДА, 13 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" впервые выявили в Вологодской области. В регионе увеличат объемы тестирования, усилят меры дезинфекции и первичное звено здравоохранения, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня на территории Вологодской области впервые выявлен новый штамм - "омикрон". Выявлен в отдаленном районе Вологодской области и был завезен из другого региона России. В связи с этим вводим план противодействия его распространению: увеличиваем объемы тестирования, в том числе бессимптомных пациентов и групп риска, кто работает на объектах массового скопления людей", - сказал Кувшинников в видеообращении к жителям в своем Telegram-канале.

Также в регионе приступят к новому этапу дезинфекции помещений - это усиленная обработка подъездов, общественного транспорта. "Главное условие, чтобы сократить распространение инфекции, это вакцинация, получение коллективного иммунитета. Будем делать все для того, чтобы 80% взрослого населения региона было привито в самое ближайшее время", - сказал глава региона.

Первичное звено здравоохранения, на которое упадет основная нагрузка при стремительном распространении штамма, будет усилено, добавил глава региона.