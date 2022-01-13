Финляндия продлила ограничения на границе до 31 января

"Эпидемическая ситуация в Финляндии в последнее время ухудшилась, и, несмотря на рост числа привитых, есть угроза того, что возможности системы здравоохранения будут превышены. Новый штамм коронавируса по-прежнему представляет значительный риск и может вызвать осложнение ситуации. В связи с этим необходимо продлить действие существующих ограничений до 31 января [ранее они действовали до 16 января]", - говорится в распространенном сообщении госсовета.

От въезжающих требуется предъявить сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки. В основном эти требования касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования менее жесткие.

Кроме того, в четверг кабмин упростил въезд для тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Для этого въезжающий должен предъявить подтверждающее противопоказания заключение врача и отрицательный результат теста.

Въезд в Финляндию из РФ

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря, когда вновь были запущены поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, между странами также возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.