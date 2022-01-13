Крещенские купания в Томской области отменили из-за ситуации с коронавирусом

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Массовые купания на Крещение Господне в Томской области отменяются из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Томской епархии.

Антиковидные ограничения введены в регионе с 31 марта 2020 года, последний раз их продлили бессрочно. В области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, ограничено число мест для размещения людей при проведении массовых мероприятий, действует система ковид-сертификатов при посещении заведений общепита, гостиниц и развлекательных учреждений.

"Купаний не будет. Как вы знаете, сейчас введены противоэпидемиологические меры, чтобы люди массово не собирались. Мы выступали с инициативой проведения купаний, но администрация (региона - прим. ТАСС) приняла решение (об отказе) на основании требований Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства.

В 2021 году крещенские купания в Томской области также не проводились.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом с ноября из-за введенных ограничений, в частности обязательной вакцинации отдельных групп граждан, удалось сократить число ежедневных случаев заражения с 280 до 110.