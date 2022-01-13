Петербург направит 4 млрд рублей на обеспечение лекарствами онкобольных в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Петербурга увеличили финансирование на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан с онкологическими заболеваниями в 2022 году на 2,5 млрд рублей - до 4 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Увеличится лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, которые страдают онкологическими заболеваниями, в 1,6 раза - с 2,5 млрд рублей до 4 млрд рублей. Именно эта сумма в текущем году будет направлена на эти цели", - сказал он.

Он отметил, что с 1 января вступил в действие новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкозаболеваниях, утвержденный Минздравом в феврале 2021 года. В соответствии с ним пациенты должны в максимально короткие сроки попадать в специальные медучреждения. Учреждения должны полностью оснастить необходимым для диагностики и лечения оборудованием.

Как рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист-онколог комитета Дмитрий Гладышев, помимо увеличения финансирования изменилась и схема получения лекарств. Теперь пациентам, проходящим лечение амбулаторно, не нужно ездить в стационары, чтобы получить лекарства. Жители могут взять противоопухолевые препараты в аптеках, имея электронный рецепт. "В условиях пандемии это имеет колоссальное значение, потому что пациенты не сталкиваются с другими пациентами в поликлиниках, в стационарах", - сказал Гладышев.

По его словам, ежегодно в городе диагностируется 23-24 тыс. случаев онкологических заболеваний. "В прошлом и позапрошлом годах в среднем мы не досчитались 1,5 тыс. онкологических пациентов по сравнению с 2019-м "допандемийным" годом", - отметил Гладышев. Пациенты остерегались посещать поликлиники из-за опасений заразиться коронавирусом и обращались за помощью тогда, когда возникали клинические проявления заболевания. При этом по итогам 2021 года городу удалось достигнуть высоких качественных показателей оказания помощи больным.