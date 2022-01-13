{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта после метели

Синоптики предупредили, что 14 января в регионе также ожидается снег, порывы ветра достигнут 30 м/с

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Дорогу в аэропорт Норильска, на которой вводили временное ограничение из-за метели, открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии города.

На севере края с утра четверга действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Вводили временный запрет на движение автотранспорта по дороге в аэропорт.

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 14 января на юге Таймыра ожидаются снег, метель, видимость менее 1 тыс. м, сильный южный ветер с порывами до 30 м/с.

Теги
РоссияКрасноярский край
Пандемия COVID-19
Миронов не исключает, что Дума отложит рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах
Глава глава фракции "Справедливая Россия - За правду" отметил, что количество обращений с критикой документа не снизилось даже за новогодние праздники
Читать полностью