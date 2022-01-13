Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта после метели

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Дорогу в аэропорт Норильска, на которой вводили временное ограничение из-за метели, открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии города.

На севере края с утра четверга действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Вводили временный запрет на движение автотранспорта по дороге в аэропорт.

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 14 января на юге Таймыра ожидаются снег, метель, видимость менее 1 тыс. м, сильный южный ветер с порывами до 30 м/с.