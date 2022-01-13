В Мурманской области не будут вводить жесткие ограничения из-за новой волны коронавируса

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства сообщила, что нового подъема заболеваемости в стране из-за омикрон-штамма не избежать. Владимир Путин отметил, что, по его оценкам, у России "есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".

"Речь о локдауне каком-то я не веду, потому что мы [в Мурманской области] без локдауна, без продления нерабочих дней и без ограничения работы образовательных учреждений обошлись в ноябрьские праздники. <...> Все зависит от того, как человек болеет, мы же не понимаем, как себя будет вести "омикрон". Нет стандартных лекал и решений, когда нужно вводить какие-то ограничения. Будем подходить к этому аккуратно и гибко, но во всеоружии", - сказал Чибис.

Губернатор Мурманской области не исключил, что при высоких темпах роста заболеваемости некоторые ограничения в регионе могут быть введены. "Разного рода ограничения, в том числе по работе общепита, они реалистичны, если будут темпы роста заболевания. Я бы не стал приводить цифры, потому что мы каждый раз анализируем с Роспотребнадзором и другими специалистами и действуем очень аккуратно", - резюмировал он.

В начале 2022 года, как и во многих регионах, в Мурманской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, ежедневно фиксируется чуть больше ста случаев. В регионе зарегистрирован один случай заражения омикрон-штаммом, который был "привозным". С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 93 тыс., умерли более 2,8 тыс. человек. На новогодние праздники в регионе существенно смягчили ограничения, в частности с 27 декабря время работы общепита продлено с 23:00 до 02:00, а в ночь с 31 декабря на 1 января кафе могли работать до последнего клиента. Наличие сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании для посещения кафе и ресторанов и других общественных является обязательным условием, зал не может быть заполнен более чем на 75%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.