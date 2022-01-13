В Орловской области частично приостановили работу системы QR-кодов до 28 февраля

ТАСС, 13 января. Власти Орловской области частично приостановили работу системы QR-кодов при посещении общественных мест до 28 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Действие QR-кодов на территории Орловской области приостановлено до 28 февраля 2022 года, за исключением проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

С 30 октября в Орловской области начала действовать система QR-кодов для посещения фитнес-центров, а с 8 ноября - для непродовольственных магазинов и кафе. С 18 октября введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. На заседании оперштаба региона 13 января принято решение продлить ограничения по ковиду до конца февраля в связи с ростом заболеваемости, выявлением случаев омикрон-штамма.

В Орловской области с начала пандемии выявлено более 71 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 147 - за последние сутки, 1 568 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 74,33%, всего в области вакцинированы 402 тыс. человек.