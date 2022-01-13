Срок предоставления соцуслуг сократился в ХМАО с месяца до пяти дней

ТАСС, 13 января. Срок предоставления социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 2022 года составляет пять дней. Ранее на их получение с момента подачи заявление у жителей уходило до 30 дней, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на сессии Гайдаровского форума.

"Срок предоставления жителям соцуслуг составлял 30 дней с даты подачи, а сейчас это пять дней", - сказала Комарова на сессии "Легко ли получить помощь от государства?".

По ее словам, с 2022 года число жителей, которые смогут получить региональные меры поддержки в беззаявительном формате составит больше 12 тыс.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.