Минобрнауки может обновить рекомендации о формате учебы в вузах к февралю

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минобрнауки РФ может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебного процесса в российских вузах на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране, заявил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума замглавы министерства РФ Дмитрий Афанасьев.

"Поскольку [сейчас идет] сессия, то нет таких массовых скоплений [студентов]. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие", - заявил Афанасьев.