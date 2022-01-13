{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки может обновить рекомендации о формате учебы в вузах к февралю

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минобрнауки РФ может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебного процесса в российских вузах на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране, заявил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума замглавы министерства РФ Дмитрий Афанасьев.

"Поскольку [сейчас идет] сессия, то нет таких массовых скоплений [студентов]. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие", - заявил Афанасьев.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гайдаровский форум
Пандемия COVID-19
Миронов не исключает, что Дума отложит рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах
Глава глава фракции "Справедливая Россия - За правду" отметил, что количество обращений с критикой документа не снизилось даже за новогодние праздники
Читать полностью