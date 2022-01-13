Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2021 год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, в День российской печати, вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год.

Всего было присуждено девять персональных и 11 коллективных наград. Размер каждой из них составляет 1 млн рублей. Торжественную церемонию награждения, состоявшуюся в Зале наград Дома правительства, лично посетили около 40 представителей федеральных и региональных СМИ, в том числе исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов и другие.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Премии кабмина в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, работающим на русском языке. Основанием для принятия решений служат предложения Совета по присуждению премий в области СМИ. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. В сентябре прошлого года правительство увеличило с 10 до 20 количество ежегодных премий в области СМИ.

Вручение наград традиционно приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.