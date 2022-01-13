Тюменские власти планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков региона

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков в регионе начала федеральных поставок вакцины. Об этом ТАСС сообщили в четверг в информационном центре правительства региона.

"Вакцинация несовершеннолетних будет начата как только начнутся федеральные поставки вакцины для подростков. Планируется вакцинировать 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет", - сказали в инфоцентре правительства региона.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе двенадцати детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата - повышенная температура.

За минувшие сутки зарегистрировано 198 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 92 619 случаев, выздоровели 83 084 человек, полный курс вакцинации прошли 963 090. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 71,99%.