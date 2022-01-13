В Швеции прогнозируют пик распространения коронавируса на конец января

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции представило два обновленных сценария дальнейшего развития пандемии. Оба они указывают на продолжение интенсивного распространения инфекции, которое должно достичь своего пика к концу января, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Расчеты в обновленных сценариях управления здравоохранения указывают на резкий рост распространения инфекции еще две недели с пиком в конце января", - отмечено в сообщении.

Оба прогноза охватывают период до 20 марта этого года. Столь быстрое распространение инфекции в обществе объясняется активностью новой мутации вируса - "омикрон".

Первый сценарий предполагает, что к моменту достижения эпидемического пика уровень заражения будет составлять 47 тыс. человек в день. По второму в этот же период число новых случаев будет равно 69 тыс. в день.

"Мы находимся в серьезной ситуации, когда уровень заражения продолжает сильно расти и еще не достиг кульминации. Сейчас необыкновенно важно, чтобы все согласились на вакцинацию и соблюдали введенные ограничения и рекомендации по сокращению контактов с другими людьми. Проявление ответственности каждым человеком является залогом того, насколько успешно мы сможем затормозить распространение инфекции и уменьшить ее последствия", - комментирует главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.

Охват вакцинацией населения в возрасте 12 лет и старше в настоящее время составляет 82,5%, но 1,2 млн человек еще не привиты.