Минздрав заявил, что роста смертности среди "сердечников" удалось избежать

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Взрывного характера смертности среди пациентов с болезнями системы кровообращения удалось избежать в России даже на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Несмотря на коронавирусную инфекцию, нам все-таки удалось сдержать тот взрывной характер, который мы могли бы иметь в части показателей смертности у пациентов именно с болезнями системы кровообращения", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.

В частности, этому помог федеральный проект "Здравоохранение", в рамках которого были разработаны региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Немаловажно <...> лекарственное обеспечение категории граждан, которые уже пережили сосудистые катастрофы. Для того чтобы не получить рецидив возможных катастроф в будущем, они обеспечиваются лекарственными препаратами в течение года, а в прошлом году эта программа была расширена до двух лет, они получают всю необходимую лекарственную терапию. Сейчас мы вместе с экспертами готовим предложения по расширению категорий граждан, которые могут обеспечиваться этими лекарственными препаратами бесплатно и по расширению именно перечня лекарственных препаратов для более эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - заключил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.