Суд взыскал с РЖД 300 тыс. рублей в пользу травмированного в Краснодарском крае ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Кропоткинский городской суд взыскал с ОАО "РЖД" 300 тыс. рублей в пользу ребенка, который был травмирован электрическим током на станции Кавказская. Об этом в четверг сообщается на странице Южной транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в августе 2020 года девятилетний ребенок был травмирован электрическим током на станции Кавказская, получив ожоги тела площадью 80%. В связи с этим прокуратура направила в суд иск к РЖД о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

"Решением Кропоткинского городского суда Краснодарского края исковые требования прокурора удовлетворены, с ОАО "РЖД" взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.