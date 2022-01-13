Пользователям Face Pay в метро Москвы вернулись ошибочно списанные деньги

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк ВТБ вернул деньги пользователям сервиса Face Pay столичного метрополитена, у которых ошибочно списались средства за поездки 12 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера у некоторых пользователей технологии оплаты Face Pay в метро банк ВТБ списал деньги за поездки, которые они не совершали. Мы оперативно связались с банком, который отвечает за хранение платежных данных пользователей Face Pay, и проследили, чтобы эти средства в полном объеме были отправлены пассажирам в срок, установленный банком ВТБ, - 12 января до 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк обещает вручить подарки всем пассажирам, у которых ошибочно были списаны средства. Для этого нужно написать на почту: transport-help@vtb.ru. "Срок возврата зависит от условий работы банка, который выпустил карту. Если деньги не вернулись в течение 3 дней, также напишите на указанную выше почту с пометкой "Срочно", - уточняется в материале.