В Минобрнауки сообщили, что почти 50% студентов российских вузов привиты против ковида

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 50% студентов и свыше 90% преподавателей вузов РФ к настоящему времени прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, заявил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"Сейчас уже к 50% приближается", - сообщил Афанасьев про количество вакцинированных студентов. Он уточнил при этом, что по вузам и регионам ситуация разная, однако наблюдается тренд на повышение уровня вакцинации. Что касается преподавателей, то "там за 90%", добавил замминистра.

В ноябре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составлял около 75%, среди студентов этот показатель достигал 32%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.