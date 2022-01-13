В Приангарье гастрольные концерты возобновят в случае улучшения эпидситуации

ТАСС, 13 января. Власти Иркутской области разрешат проведение гастрольных концертов, которые из-за пандемии временно запретили с октября 2021 года, в случае улучшения эпидемиологической ситуации, и если это единогласно поддержат специалисты. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев в кулуарах Гайдаровского форума.

Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских в конце 2021 года направляла обращение губернатору Иркутской области, в котором выразила несогласие с ограничением гастрольных концертов в регионе. Она считает запрет дискриминационным, так как, например, гастрольные цирковые представления разрешены.

"В период, когда идет пандемия, мы придерживаемся решений федерального штаба. Была четко сформирована позиция. В каком-то регионе, может, и можно было [разрешить гастрольные концерты]. Но мы только ближе к Новому году вышли на плато. Наступят лучшие времена, мы пойдем всегда навстречу. Мнение специалистов здесь должно быть определяющим. Если единогласно будет принято решение, точно не пойду против него. И мы не сказали, что мы отменяем [концерты], мы сказали, что мы переносим", - сообщил Кобзев.

Он отметил, что в регионе, как и во всей стране, ждут очередного подъема заболеваемости. Это, в частности, будет связано с появлением штамма "омикрон", который, согласно предварительным данным, обладает повышенной способностью к распространению.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 13 января подтверждено 160 895 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 1 874 человека. Выздоровели за время пандемии 150 370, умерли 7 296. Выявлено четыре случая заражения штаммом "омикрон". С середины декабря наблюдается снижение ежесуточного прироста заболевших. Если в ноябре он превышал 600 человек, то сейчас составляет около 250-300. Свободный коечный фонд сейчас составляет более 30%, создан запас кислорода и лекарств.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. С 23 октября временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.