Ульяновский губернатор не исключил введение в регионе обязательной вакцинации для пожилых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию для пожилых людей могут ввести в Ульяновской области в ближайшее время. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Алексей Русских на сессии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов" в ходе Гайдаровского форума.

"Мы не стали вводить обязательную вакцинацию для лиц [категории] 60 плюс, но сейчас мы об этом всерьез задумались, потому что темпы [вакцинации] на самом деле сейчас упали", - сказал он.

Русских пояснил, что во время "пиков распространения коронавируса в сутки в регионе вакцинировали до 6 тыс. человек. "В новогодние праздники, естественно, активность спала. Сейчас в сутки у нас где-то 1,5 тыс. вакцинируются", - уточнил он.

Как сообщила в четверг пресс-служба правительства Ульяновской области, всего в регионе первым компонентом привит 631 251 человек, полностью завершили иммунизацию 514 728 жителей.

По словам Русских, категория населения старше 60 лет подвержена заболеванию больше, чем другие группы. Ряд мер для снижения рисков заражения среди этой категории населения ранее уже был принят в регионе. "В первую очередь работающих из этой группы населения мы вывели на "дистанционку", - подчеркнул он.

Губернатор добавил, что при этом в Ульяновской области доля населения старше 60 лет значительно выше, чем в других регионах. "Связано это с тем, что много молодежи на сегодняшний день уезжает из региона: заканчивают школы и уезжают в Москву, в Питер, в соседние регионы. Много факторов, почему это происходит. Это и невысокие зарплаты, и отсутствие мест для отдыха. Над всем этим мы сейчас работаем, и правительством поставлена задача максимально быстро переломить этот тренд", - отметил он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.