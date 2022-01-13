Власти Подмосковья рассчитывают досрочно открыть детскую больницу в Красногорске

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют завершить строительство Московской областной детской больницы в Красногорске раньше срока, объект может быть завершен в первой половине 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"Московская областная детская больница в Красногорске будет сдана раньше срока. Андрей Воробьев проверил строительство объекта, который должны открыть уже через 2 года", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что больница будет располагаться в 3 км от МКАД. Помощь в ней ежегодно смогут получать более 15 тыс. детей из Московской области и других регионов.

"По контракту у нас срок завершения работ - конец 2024 года. На сегодняшний день мы скорректировали график, чтобы открыть больницу 1 сентября 2024 года. Однако по завершению монолитных работ попробуем снова актуализировать график, чтобы этот объект был сдан в первой половине 2024 года", - приводятся в материале слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

О больнице

Высотность больницы составит 10 этажей, медучреждение оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе системами 3Д-навигации для сложных операций. Стационар будет рассчитан на 420 коек. Для экстренных случаев на крыше разместят вертолетную площадку.

"За это время (с момента начала строительства - прим. ТАСС) здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша задача - в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступает, работают опытные строители", - приводятся в тексте слова губернатора.

В июне 2021 года Андрей Воробьев совместно с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и главным неонатологом Минздрава РФ Дмитрием Ивановым заложил первый камень в основание госпиталя.