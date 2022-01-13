В Минобрнауки призвали вузы формировать программы, соответствующие принципам экологичности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вузам РФ необходимо формировать образовательные программы, которые будут соответствовать принципам экологичности в широком смысле и в первую очередь экологичности взаимодействия в коллективе. Об этом в четверг сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров на Гайдаровском форуме.

"У нас поколение молодых ребят, для которых мало работать по специальности, а важно, чтобы условия будущей работы соответствовали набору принципов, которые в тренде и соответствуют экологичности в широком смысле. И, соответственно, есть потребность в том, чтобы эти условия создавать и формировать образовательные программы, формировать предложение со стороны образовательной системы для молодых людей. Важная составляющая в рамках подготовки новых лидеров и изменений - это, конечно, вопрос работы и экологичности взаимодействия в команде", - сказал он на сессии "Лидеры экологичных изменений: как создать генерацию Left?".

По словам Гурова, образовательные организации сегодня являются хорошей площадкой для самореализации молодых россиян. "У нас за большим исключением есть образовательные организации, места, где люди получают образование, где невозможно получить какой-то опыт и "прививку активной деятельности". На самом деле, университеты, школы - это как раз площадки для старта молодых людей, куда ты можешь прийти, увидеть и начать делать", - заключил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.