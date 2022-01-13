МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства в четверг.

"Современную жизнь невозможно представить без СМИ. Именно вы помогаете людям ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве, оперативно сообщаете о происходящем в стране и мире, рассказываете о проблемах, ограждаете от фейковых новостей. Особенно это важно сейчас, когда мы боремся с пандемией. Ваши слова, объективный и беспристрастный взгляд обладают огромной силой. Формируют общественное мнение, зачастую помогая решать сложные вопросы и меняя жизнь людей к лучшему", - говорится в сообщении.

Премьер выразил журналистам признательность за преданность избранному пути, искреннее, неравнодушное и творческое отношение к своей работе, а также пожелал новых успехов и достижений.

Он также добавил, что этот профессиональный праздник, учрежденный в 1991 году, стал символом демократических преобразований в стране, одно из главных достижений которых - возможность свободно обсуждать политические, социальные и экономические проблемы.

Ежегодно 13 января свой профессиональный праздник отмечают все российские журналисты: не только сотрудники печатных изданий, но и работники телевидения, радио и сетевых СМИ. В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты "Ведомости".