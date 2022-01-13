МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый джазовый фестиваль планируется в Липецке в августе 2022 года, когда в регионе пройдет региональный чемпионат по триатлону. Об этом рассказал в четверг губернатор региона Игорь Артамонов в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"У нас в Липецке есть прекрасная концертная площадка - так называемый Зеленый остров. Завтра мы опять встречаемся с Виктором Яковлевичем [Дробышем] и будем обсуждать джазовый фестиваль, <...> нам нравится жанр "джаз-фестиваля", возможно, и это мы тоже будем обсуждать, он совпадет с проведением первого триатлона в Липецке, то есть мы в том же месте подготовим триатлонную трассу: мы хотим провести соревнования - половинка дистанции "Железного человека" - 113 км. Возможно, это август", - сказал Артамонов.

По его словам, в 2022 году в Липецке также состоится второй рок-фестиваль Fox Rock Fest, который проводит Новолипецкий металлургический комбинат и подтвердил, что он будет ежегодным.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.