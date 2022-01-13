В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 января. /ТАСС/. Пять новых случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксированы в КНР. Об этом сообщили в четверг органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на информацию, полученную от коллег из материкового Китая.

От инфицирования умерли двое жителей юго-западной провинции Сычуань, контактировавшие с домашней птицей. Также вирусом заразилась жительница города Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян. Ее состояние расценивается врачами как критическое.

Еще двое пациентов - жители южного Гуанси-Чжуанского автономного района - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 63.