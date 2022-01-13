В Рязани в феврале откроют постоянно действующий центр вакцинации для прививок без записи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Постоянно действующий центр вакцинации населения, где можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, откроют в феврале на базе неиспользуемого ранее здания одной из больниц Рязани. Об этом в четверг на площадке Гайдаровского форума сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года Единый центр вакцинации мощностью до 3 тыс. человек в сутки, в котором можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, открылся на территории "Точки кипения" в Рязани. Опыт региона во время рабочей поездки в Рязанскую область осенью оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Делаем не временный, а постоянный Единый центр вакцинации на базе одной из наших больниц, неиспользуемого ранее помещения недостроя - он откроется уже в ближайшее время. Мы теперь уже, видимо, будем жить с этой болезнью, и этот центр будет работать постоянно, более эффективно. Потому что приспособленное помещение - есть приспособленное помещение. И такой опыт распространить хотим дальше на другие муниципальные образования", - отметил Николай Любимов, уточнив, что в феврале центр должен начать работу.

По словам губернатора, в регионе разработали систему мер для борьбы с новой волной пандемии. В случае необходимости медики готовы развернуть дополнительные койки, планируется расширить использование экспресс-тестов, а ведется работа по сокращению сроков проведения ПЦР-тестирования.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 62 626 случаев заболевания, в том числе 74 за последние сутки. Вылечились 58 154 человека, отмечен 2 661 смертельный случай. Уровень коллективного иммунитета достиг 56,55%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.